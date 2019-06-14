В Тверской области иномарка "подтолкнула" в кювет легковушку

14 Июнь 20:59 2019-06-14T20:59:53+03:00

Одна легковушка "помогла" другой съехать в кювет в Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла днем, 14 июня на 22-м км автодороги Вышний Волочек-Есиновичи в Вышневолоцком районе Тверской области.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, автомобиль "Митсубиси" остановился для поворота налево, а в это время в него въехал "Хендай". От удара "Митсубиси" съехала в кювет.

В результате ДТП пострадала пассажирка "Хендай", женщина ударилась головой. У водителей признаков алкогольного опьянения не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU