Мотоциклист пострадал после столкновения с легковушкой в Тверской области
ДТП произошло в Конаково
В ДТП с легковушкой мотоциклист отделался ушибами Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария случилась днем, 14 июня, около дома №1 на улице Свободы в Конаково Тверской области, сообщили в областном УГИБДД.
49-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, его занесло, и он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Хендай".
В результате аварии водитель иномарки - 29-летняя девушка не пострадала, мотоциклист получил ушибы правой голени.
ИСТОЧНИК KP.RU