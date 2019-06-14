Инвалиду не нашлось бесплатного места на платной парковке в центре Твери

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-14T14:25:35+03:00

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В прокуратуру Центрального района Твери обратился местный житель. Гражданин сообщил, что его привлекли к административной ответственности за неоплату времени размещения транспортного средства на платной парковке в центре города.

Отметим, что по закону инвалиды имеют право пользоваться местами на платных парковках без оплаты. На каждой стоянке для этого должны быть оборудованы специальные места с соответствующей разметкой.

- Несмотря на существующие требования закона, органом местного самоуправления не обеспечено наличие необходимого количества парковочных мест для инвалидов, что повлекло за собой привлечение к административной ответственности лица с ограниченными возможностями здоровья, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Тверской области .

Прокурором района главе города Твери внесено представление об устранении нарушений. По результатам рассмотрения администрацией приняты меры к увеличению количества мест для инвалидов на территории платного парковочного пространства.

По решению Центрального районного суда Твери, в отношении гражданина прекращено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU