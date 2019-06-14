Мужчина предстанет перед судом за то, что приставал к ребенку на детской площадке в Твери

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-14T12:35:45+03:00

В Твери будут судить мужчину, который приставал к девочке на детской площадке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего).

Установлено, что днем, 26 марта 2019 года, обвиняемый, находясь на детской площадке в Пролетарском районе Твери, совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, после чего с места преступления скрылся.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов, личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался 20-летний мужчина, зарегистрированный на территории Московской области.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU