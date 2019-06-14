Мужчина предстанет перед судом за то, что приставал к ребенку на детской площадке в Твери
Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего).
Установлено, что днем, 26 марта 2019 года, обвиняемый, находясь на детской площадке в Пролетарском районе Твери, совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, после чего с места преступления скрылся.
Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов, личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался 20-летний мужчина, зарегистрированный на территории Московской области.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU