В Тверской области ребенок оказался под колесами ВАЗа
ДТП произошло в Селижарово
Ребенок оказался в больнице в результате ДТПФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария случилась днем, 12 июня на ул. Ленина, возле д. 53 в поселке Селижарово Тверской области, сообщили в региональном УГИБДД.
41-летняя женщина, управляя автомобилем "ВАЗ 219068", совершила наезд на 10-летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU