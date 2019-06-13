В Тверской области ребенок оказался под колесами ВАЗа

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-13T10:11:21+03:00

Ребенок оказался в больнице в результате ДТП Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Авария случилась днем, 12 июня на ул. Ленина, возле д. 53 в поселке Селижарово Тверской области, сообщили в региональном УГИБДД.

41-летняя женщина, управляя автомобилем "ВАЗ 219068", совершила наезд на 10-летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU