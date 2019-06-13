2019-06-13T09:49:01+03:00
Происшествия

Спасатели три часа тушили торфяной пожар в Тверской области

Торфяник загорелся в Конаковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Под Тверью потушили торфяной пожарПод Тверью потушили торфяной пожарФото: Ольга Крыльцова
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Сообщение о том, что в Озерках Конаковского района Тверской области обнаружено тление торфа, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в в 19:15 вечера 12 июня.

Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя несколько часов, в 22:08. Угрозы для населенных пунктов не возникло.

В МЧС напоминают жителям и гостям региона, что в лесу запрещается: пользоваться открытым огнем; бросать горящие спички, окурки; оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу; разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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