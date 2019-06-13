В Твери ограничат движение на перекрестке набережной Лазури и Орджоникидзе
Госавтоинспекция информирует о временных изменениях
В Твери ограничат движение на перекрестке в Московском районеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пересечение набережной реки Лазури и улицы Орджоникидзе будет перекрыто для движения транспорта в период с 22:00 13 июня до 6:00 14 июня.
Изменение схемы движения связано с проведением дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», уточнили в УГИБДД.
Инспекция просит всех участников дорожного движения быть внимательнее на дороге, следовать дорожным знакам, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршруты объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU