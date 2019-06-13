2019-06-13T07:58:10+03:00
Общество

В Твери ограничат движение на перекрестке набережной Лазури и Орджоникидзе

Госавтоинспекция информирует о временных изменениях
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери ограничат движение на перекрестке в Московском районеВ Твери ограничат движение на перекрестке в Московском районеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пересечение набережной реки Лазури и улицы Орджоникидзе будет перекрыто для движения транспорта в период с 22:00 13 июня до 6:00 14 июня.

Изменение схемы движения связано с проведением дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», уточнили в УГИБДД.

Инспекция просит всех участников дорожного движения быть внимательнее на дороге, следовать дорожным знакам, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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