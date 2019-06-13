В Твери ограничат движение на перекрестке набережной Лазури и Орджоникидзе

СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-13T07:58:10+03:00

В Твери ограничат движение на перекрестке в Московском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Пересечение набережной реки Лазури и улицы Орджоникидзе будет перекрыто для движения транспорта в период с 22:00 13 июня до 6:00 14 июня.

Изменение схемы движения связано с проведением дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», уточнили в УГИБДД.

Инспекция просит всех участников дорожного движения быть внимательнее на дороге, следовать дорожным знакам, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU