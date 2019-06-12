2019-06-12T22:17:08+03:00
Звезды

В Твери открывается самая масштабная за 40 лет выставка народных художественных промыслов

Работать она будет до 29 июня
Ирина ТАРАСОВА
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Впервые за последние 40 лет собрана столь масштабная экспозиция изделий народных художественных промыслов Тверской областиВпервые за последние 40 лет собрана столь масштабная экспозиция изделий народных художественных промыслов Тверской области
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15 мая в Музейно-выставочном центре им. Л.Чайкиной ТОДНТ открывается выставка народных художественных промыслов Тверской области «Дары с Верхневолжских берегов».

Посетители увидят работы предприятий, входящих в Ассоциацию народных художественных промыслов Тверской области: ООО «Торжокские золотошвеи» (Торжок), ЗАО «Художественные промыслы» (Лихославль, Торжок), ООО «Тверские сувениры» (Тверь), ЗАО «Тверские узоры» (Тверь), ООО «Лучинушка» (Тверь) и промыслы отдельных мастеров.

- Сегодняшняя выставка – это уникальное событие в культурной жизни нашего города и области. Впервые за последние 40 лет собрана столь масштабная экспозиция изделий народных художественных промыслов Тверской области, - комментируют в музее.

В одной экспозиции соединились утончённые работы мастериц знаменитого золотошвейного промысла, керамическая посуда и декоративные панно, народные костюмы, вышитые полотенца, резьба и роспись по дереву, и многое другое.

Выставка будет работать по 29 июня. (Возрастное ограничение 6+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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