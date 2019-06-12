Тверь отмечает День России

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-12T12:02:43+03:00

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Празднование Дня России в Твери началось символично - в 12.00. Основные события тоже проходят символично в центре города. Основные площадки - Горсад и улица Трехсвятская/

В Горсаду с 12:00 до 14:00 на площадке возле фонтана пройдет молодежная акция и танцевальный флешмоб «Я люблю тебя, Россия!».

Также горожане смогут заглянуть на Тематическую площадку «Знаток Отечества» и посмотреть праздничный концерт «Нет Родины краше России». Также праздничная программа с 12.00 началась на улице Трёхсвятской (у экрана).

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ИСТОЧНИК KP.RU