Сериал "Смотритель маяка" тверского режиссера Павла Дроздова можно посмотреть 12 июня

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-12T11:41:35+03:00

В фильме в эпизоде снялся и сам режиссер Павел Дроздов (в центре). Фото: из архива Павла Дроздова

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12 июня с 10.20 на канале НТВ начались показы серий фильма "Смотритель маяка". Сериал тверского режиссера Павла Дроздова снимался в окрестности Ростова-на-Дону летом 2017 года. И вот, все серии сразу.

Если кратко, то фильм о трудной работе контрразведки в период надвигающейся первой мировой войны. По сюжету действие происходит в Севастополе и в его окрестностях.

- Хотите увидеть как Егор Бероев лихо обезвреживает двух городовых и ходит по морскому дну, или как Максим Дрозд становится романтиком и скачет на лихом коне, или как Игорь Хрипунов с помощью трости может победить несколько врагов, или как Анна Бачалова и Екатерина Березина будут спасены от злых контрабандистов, или как Александра Богданова сначала споет арию в театре, а потом взорвет его, или как .... и много много чего еще неожиданного и интересного будет с нашими героями в многосерийном фильме "Смотритель маяка", - подогрел интерес Павел Дроздов на своей личной страничке в соцсетях.

12 июня с 10.20 и весь день на канале.

ИСТОЧНИК KP.RU