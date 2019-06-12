Тверской императорский дворец приглашает школьников отметить лето культурно

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-12T11:02:30+03:00

Мероприятия для школьников пройдут в рамках проекта «Лето во Дворце». Фото: Тверская картинная галерея

В рамках проекта «Лето во Дворце» детей ждут интересные программы и встречи

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С 12-16 июня в рамках проекта «Лето во Дворце» тверских школьников и дошкольников приглашают на летние каникулы в Тверской императорский дворец.

В программе мероприятий - познавательные детские экскурсии по залам Дворца «Знакомство с музеем», интерактивные занятия «В мастерской художника», «Натюрморт», «Скульптура», «История фарфоровой чашечки», игры «Царское дело», «Ровесники» в компьютерном классе, мастер-классы по рисованию, музейные квест-игры.

Программа ближайших мероприятий:

- 12 июня. Сборные экскурсионные группы в 14.00 «Знакомство с музеем» для детей (с 6 до 14 лет). Стоимость 50 р.

- 13 июня. Сборные группы в 14.00 - интерактивное занятие для детей «В мастерской художника». Стоимость 50 р.

- 14 июня в 14.00. Мастер-класс по рисованию «Вензель» (с 8 до 14 лет). По предварительной записи по тел. 34-62-43. Стоимость 100 р.

- 16 июня в 14.00. Музейная квест-игра «Дом святого Спаса». Стоимость 100 р.

ИСТОЧНИК KP.RU