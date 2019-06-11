«Дни Русского музея» в Твери начнутся с лекции о садах XVIII века

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-11T10:32:55+03:00

Мероприятия будут длиться два дня

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11 - 12 июня в Тверской областной картинной галерее пройдут «Дни Русского музея». В рамках праздника Тверь посетит делегация из Государственного Русского музея.

В первый день, 11 июня в 17:00, в «Башне искусств» Тверского императорского дворца пройдет лекция «Во вкусе XVIII века...» (Летний сад эпохи Петра I). Оксана Сергеевна Буканова, ведущий специалист по научно-просветительской деятельности Русского музея, расскажет посетителям о садах XVIII века, которые были призваны удивлять и восхищать гостей.

- Гости узнают об основных затеях, устраиваемых Петром I в своей летней резиденции. Петровская эпоха славится большим количеством нововведений, которые появились и в устройстве царских садов. Лекция познакомит с непременными составляющими парковых ансамблей европейских правителей на примере Летнего сада Петербурга, - рассказали сотрудники Тверской картинной галереи.

Стоимость посещения лекции: взрослые – 120 руб., студенты и школьники старше 16 лет и пенсионеры – 70 руб., дети до 16 лет – 50 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU