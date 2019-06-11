В Тверской области отремонтируют дорогу к заповеднику в Нелидовском городском округе

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-11T11:45:16+03:00

В Тверской области отремонтируют дрогу до заповедника в Нелидово Фото: Влад КОМЯКОВ

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В регионе начался ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Березники – Хмелевка». Трасса расположена в Нелидовском городском округе и ведет к Центрально-Лесному государственному природному биосферному заповеднику.

Общая протяженность автодороги «Березники – Хмелевка» составляет 45,2 километра. В этом году будет отремонтирована лишь малая ее часть - 9 км: 1,5 км от деревни Березники до федеральной трассы М9 «Балтия» и еще 7,5 км от М9 в сторону Хмелевки.

В настоящее время на участке от деревни Березники до федеральной трассы завершены вырубка кустарника и укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, ведется устройство верхнего слоя. На участке от М9 выполняется фрезерование.

Полностью отремонтированные участки планируется ввести в эксплуатацию до 31 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU