2019-06-11T08:40:10+03:00
Происшествия

На Московском шоссе в Твери мотоциклист врезался в легковушку

Угрозы жизни пострадавшего нет
Ольга ТРОФИМОВА
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Мотоциклист столкнулся с легковушкой в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиМотоциклист столкнулся с легковушкой в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария произошла утром, 11 июня, около дома №23 на Московском шоссе в Твери.

50-летний водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем "Опель", под управлением 25-летнего мужчины.

Иномарка остановилась для поворота налево. Мотоциклист был в шлеме, угрозы жизни пострадавшего нет. Признаков алкогольного опьянения у водителей не выявлено, сообщили в УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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