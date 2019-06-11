На Московском шоссе в Твери мотоциклист врезался в легковушку
Угрозы жизни пострадавшего нет
Мотоциклист столкнулся с легковушкой в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария произошла утром, 11 июня, около дома №23 на Московском шоссе в Твери.
50-летний водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем "Опель", под управлением 25-летнего мужчины.
Иномарка остановилась для поворота налево. Мотоциклист был в шлеме, угрозы жизни пострадавшего нет. Признаков алкогольного опьянения у водителей не выявлено, сообщили в УГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU