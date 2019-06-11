Житель Тверской области ограбил церковь и получил полтора года колонии

СЕГОДНЯ 08:12 2019-06-11T08:12:38+03:00

За грабеж мужчина отправится в колонию на полтора года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Судом установлено, что 3 марта 2019 года обвиняемый, ранее судимый, находился в помещении церкви Воскресения Христова (Трех исповедников) в Заволжском районе Твери и открыто, в присутствии работника церкви, похитил с витрины церковной лавки ящик для пожертвований.

Ущерб оценили в 1420 руб. 10 коп. (1000 руб. – ящик и 420 руб. – сумма пожертвований). Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению.

- Приговором Заволжского районного суда г. Твери житель Тверской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU