В Тверской области мотоцикл сбил ребенка, который переходил дорогу с мамой

СЕГОДНЯ 22:47 2019-06-10T22:47:25+03:00

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Авария произошла вечером, 10 июня, на улице Академическая, в поселке Редкино, Конаковского района Тверской области.

Ребенок переходил дорогу за руку с мамой в неустановленном месте, когда его сбил молодой, 19-летний, водитель на мотоцикле "Кавасаки". Состояние алкогольного опьянения у водителя не выявлено, уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

С ушибом лобной части головы ребенок доставлен в больницу.

Подробности происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU