2019-06-10T18:48:07+03:00
Звезды

Юрий Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы» выступит в Твери под открытым небом

Также в концерте примут участие актеры театра и кино Сергей Епишев и Ольга Смирнова
Ирина ТАРАСОВА
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Перед жителями Твери выступит Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы». Фото: из архива Тверской филармонииПеред жителями Твери выступит Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы». Фото: из архива Тверской филармонии
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18 июня на Театральной площади Твери вновь состоится уникальный концерт под открытым небом. Во второй раз в областной центр приедет дирижер и солист - народный артист России Юрий Башмет (альт). Однако на этот раз с другим коллективом.

Перед жителями Твери выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы», художественным руководителем которого и является Юрий Абрамович. Также в концерте примут участие актеры театра и кино Сергей Епишев и Ольга Смирнова.

В программе: Э. Лолашвили "Адажио", Э. Григ Прелюдия-сюита «Из времен Хольберга», П. Чайковский "Вальс из Серенады для струнного оркестра", "Ноктюрн, ор. 19", В.А. Моцарт. "Маленькая ночная серенада", 1-я часть, Т. Такемицу "Вальс", А. Шнитке "Полька", А. Пушкин. "Каменный гость".

- На этот раз сидячих мест будет больше. В прошлом году их было 800, в этом мы сделаем до 1000 мест. Улица Советская будет перекрыта и мы сможем насладиться прекрасной музыкой, - рассказала "КП" директор Тверской областной академической филармонии Татьяна Сальникова.

Начало в 19:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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