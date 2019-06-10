В Тверской области водитель не работая получил более 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-10T11:36:33+03:00

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Сотрудники прокуратура Бологовского района Тверской области нашли нарушения в работе администрации Куженкинского городского поселения.

Оказалось, что глава местной администрации 12.01.2014 взял на работу водителя, который за 0.5 ставки и 5 433 рублей должен был исполнять свои трудовые обязанности. Во время расследования было установлено, что гражданин свою трудовую деятельность не осуществлял, при этом на протяжении пяти лет ежемесячно получал деньги, которые переводились на банковский счет открытый на его имя. Таким образом водитель заработал более 300 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Тверской области, возбуждено уголовное дело предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU