Из больничной палаты у жителя Твери украли мобильный телефон
С заявлением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 52-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что в помещении палаты одной из тверских больниц у него похитили мобильный телефон.
Ущерб от кражи составил более 10 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска вышли на след подозреваемого, злоумышленника удалось задержать в короткий срок. Им оказался 46-летний житель Твери.
Мужчина и ранее уже был судим за аналогичные преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит пять лет тюрьмы.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU