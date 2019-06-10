Из больничной палаты у жителя Твери украли мобильный телефон

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-10T11:16:03+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 52-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что в помещении палаты одной из тверских больниц у него похитили мобильный телефон.

Ущерб от кражи составил более 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска вышли на след подозреваемого, злоумышленника удалось задержать в короткий срок. Им оказался 46-летний житель Твери.

Мужчина и ранее уже был судим за аналогичные преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит пять лет тюрьмы.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU