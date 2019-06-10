2019-06-10T11:00:04+03:00
Происшествия

В Тверской области 16-летний мопедист оказался под колесами иномарки

ДТП произошло в Вышнем Волочке
Ольга ТРОФИМОВА
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Иномарка сбила подростка на мопеде Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиИномарка сбила подростка на мопеде Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария случилась вечером, 7 июня, на ул. Шмидта в Вышнем Волочке Тверской области.

62-летний водитель иномарки "Фиат Добло" двигался по улице Шмидта в направлении поселка Пригородный. При повороте налево на территорию АЗС, мужчина столкнулся с мопедом "Альфа", сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тверской области.

За рулем мопеда ехал 16-летний подросток. Он двигался в попутном с автомобилем направлении по левой обочине без шлема, не имея прав на управление транспортным средством.

С травмами подросток доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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