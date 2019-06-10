День России в Твери отметят танцевальным флешмобом

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-10T09:48:17+03:00

Тверь присоединится к танцевальному флешмобу в День России Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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В День России, 12 июня, Тверь примет эстафету всероссийского флешмоба "Россия в движении".

Массовая акция объединяет города и регионы России при поддержке оргкомитета конкурса "Моя Страна - моя Россия". В этот день танцевальные флешмобы и арт-мобы пройдут по всей стране.

В Твери танцевальный флешмоб пройдет 12 июня в Городском саду на площадке молодежной акции "Я люблю тебя, Россия!". Участники уже разучивают танец. Репетиции проходят в Подростково-молодежном центре на ул. Склизкова, д.52А.

Увидеть танец можно будет в 12:00 на площадке возле фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU