День России в Твери отметят танцевальным флешмобом
Праздник состоится в Городском саду
Тверь присоединится к танцевальному флешмобу в День РоссииФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В День России, 12 июня, Тверь примет эстафету всероссийского флешмоба "Россия в движении".
Массовая акция объединяет города и регионы России при поддержке оргкомитета конкурса "Моя Страна - моя Россия". В этот день танцевальные флешмобы и арт-мобы пройдут по всей стране.
В Твери танцевальный флешмоб пройдет 12 июня в Городском саду на площадке молодежной акции "Я люблю тебя, Россия!". Участники уже разучивают танец. Репетиции проходят в Подростково-молодежном центре на ул. Склизкова, д.52А.
Увидеть танец можно будет в 12:00 на площадке возле фонтана.
ИСТОЧНИК KP.RU