2019-06-10T08:44:54+03:00
Общество

Два района Твери останутся без света

МУП "Тверьгорэлектро" опубликовало график плановых отключений
Ольга ТРОФИМОВА
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МУП "Тверьгорэлектро" будет проводить плановые работы на объектах Фото: архив "КП"МУП "Тверьгорэлектро" будет проводить плановые работы на объектах Фото: архив "КП"
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В период с 10 по 14 июня МУП «Тверьгорэлектро» будет осуществлять планово-предупредительные работы по замене аварийных опор и проводов на воздушных линиях электропередачи, электромонтажные работы на трансформаторных подстанциях, опил ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ и установку шкафов учёта.

В связи с этим несколько районов Твери временно останутся без электричества.

В частности, света не будет в Заволжском районе.

10 июня с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. 1-я Вагонников, д. 1-17, 2-20, 36-56; 1-й пер. Вагонников, д. 34-46, 45-53; пер. Вагонников, д. 42-56; ул. Совхозная, д. 1-11, 35-43; ул. Пригородная, д. 1-17, 2-18, 36-44, 35-43.

11 июня с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Маршала Василевского, д. 8-20; ул. Садовая, д. 10, 22.

14 июня с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. 1-я Вагонников, д. 1-17, 2-20, 36-56; 1-й пер. Вагонников, д. 34-46, 45-53; пер. Вагонников, д. 42-56; ул. Совхозная, д. 1-11, 35-43; ул. Пригородная, д. 1-17, 2-18, 36-44, 35-43.

В Московском районе будет прекращена подача электроэнергии 13 июня с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Конечная, д. 4-66; ул. Восточная, д. 1а-63, 4-64; ул. Дальняя, д. 35-63, 36-64; ул. Глинки, д. 35-61, 36-56; ул. Народная, д. 32-56, 33-57; пр-д Тургенева, д. 1-15, 2-16; ул. Загородная, д. 61-81, 70-98; пр-д Загородный, д. 1-15, 2-16; ул. Транспортная, д. 62-68; ул. Тургенева, д. 72-104, 87-103.

ИСТОЧНИК KP.RU

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