В Роспотребнадзоре Тверской области рассказали о правильном питании

СЕГОДНЯ 16:55 2019-06-09T17:09:35+03:00

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Сотрудники Роспотребнадзора Тверской области опубликовали принципы правильного питания. Соблюдение этих правил позволит поддержать иммунитет, физическую форму, а также снизить риск различных неинфекционных заболеваний. Необходимо соблюдать следующие правила: 1. Следить за суточным потреблением калорий с учетом веса; 2. Есть не менее 400 г свежих фруктов и овощей (без учета картофеля); 3. Следить за количеством употребляемых жиров: не более 30% от суточной нормы; 4. Употреблять не более 50 г сахаров (добавляемые или присутствующие естественным образом в продуктах); 5. Есть вареную или приготовленную на пару пищу. При этом употреблять не стоит сладкую газировку, фастфуд, энергетики, жирную, жареную и соленую пищу, кондитерские изделия и алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU