Спасатели Тверской области не дали разгореться лесной подстилке
9 июня в 08:10 дежурный МЧС получил сообщение о том, что в Краснохолмском районе недалеко от деревни Назимово горит лесная подстилка. К месту возгорания незамедлительно отправились: оперативная группа Краснохолмского ПСГ, отделение пожарно-спасательной части № 35, отделения от ГБУ ЛПЦ «Тверьлес». Уже в 08:42 пожар был полностью локализован.
ГУ МЧС России напоминает о правилах поведение в лесу, где запрещается:
- пользоваться открытым огнем;
- бросать горящие спички, окурки;
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU