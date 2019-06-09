Спасатели Тверской области не дали разгореться лесной подстилке

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-09T11:30:36+03:00

Очаг находился недалеко от деревни Назимово

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9 июня в 08:10 дежурный МЧС получил сообщение о том, что в Краснохолмском районе недалеко от деревни Назимово горит лесная подстилка. К месту возгорания незамедлительно отправились: оперативная группа Краснохолмского ПСГ, отделение пожарно-спасательной части № 35, отделения от ГБУ ЛПЦ «Тверьлес». Уже в 08:42 пожар был полностью локализован.

ГУ МЧС России напоминает о правилах поведение в лесу, где запрещается:

- пользоваться открытым огнем;

- бросать горящие спички, окурки;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU