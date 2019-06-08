2019-06-08T15:01:12+03:00
Политика

В авиационный полк базирующийся в Тверской области поступят истребители Су-35С

Летчики уже прошли необходимую подготовку
Альберт БОЙКОВ
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О поступлении новых истребителей сообщает Минобороны Фото: structure.mil.ruО поступлении новых истребителей сообщает Минобороны Фото: structure.mil.ru
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Как сообщает Минобороны РФ, истребительный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО, базирующийся в Тверской области, получит партию истребителей Су-35С поколения 4++.

Самолеты будут поставлены с завода в Комсомольск-на-Амуре по плану гособоронзаказа. Для подготовки и техприемки истребителей на предприятие прибудет технический состав авиаполка.

Летчики уже прошли переподготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава в Липецке, где на протяжении нескольких месяцев тренировались на специализированных комплексных тренажерах, учились выполнять фигуры сложного пилотажа на предельных нагрузках и скоростях.

Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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