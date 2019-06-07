Правильно дружить научат детей в Тверской области

СЕГОДНЯ 20:57 2019-06-07T20:57:49+03:00

О дружбе расскажут детям на занятии в музее. Фото: Олег УКЛАДОВ

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9 июня, в воскресенье, в 11:00, Торопецкий краеведческий музей приглашает детей и их родителей на занятие «Не исчезнет дружба никогда», посвящённое Дню друзей.

- Занятие поможет углубить представления детей о том, что такое дружба, каким должен быть настоящий друг. Ребята познакомятся с правилами дружбы, научатся доброжелательности, стремлению понимать и принимать друг друга,- сообщает Тверской государственный объединённый музей.

На занятии ребята вместе с героями книг и мультфильмов найдут ответы на вопросы: кого мы считаем другом, каким должен быть друг, что такое дружба. Ребят ждут увлекательные игры, в которых главное - участие и общение в кругу своих сверстников.

Адрес музея: г. Торопец, ул. Комсомольская, д. 2.

Телефон для справок и записи: 8 (4826) 82-26-94.

ИСТОЧНИК KP.RU