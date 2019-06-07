В Тверской области автовоз насмерть сбил велосипедистку
ДТП произошло на трассе М-10
В Тверской области автовоз насмерть сбил велосипедисткуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария случилась 7 июня на 313-м километре трассы М-10 в Вышневолоцком районе Тверской области.
57-летняя женщина ехала на велосипеде по обочине дороги и попала под колеса автовоза. Водитель «КаМаза» пояснил, что велосипедистка «вильнула» в сторону проезжей части, не убедившись в собственной безопасности.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, признаков алкогольного опьянения у водителя "КамАЗа" не выявлено.
От полученных травм женщина скончалась в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU