2019-06-07T18:31:50+03:00
Происшествия

В Тверской области автовоз насмерть сбил велосипедистку

ДТП произошло на трассе М-10
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области автовоз насмерть сбил велосипедисткуВ Тверской области автовоз насмерть сбил велосипедисткуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария случилась 7 июня на 313-м километре трассы М-10 в Вышневолоцком районе Тверской области.

57-летняя женщина ехала на велосипеде по обочине дороги и попала под колеса автовоза. Водитель «КаМаза» пояснил, что велосипедистка «вильнула» в сторону проезжей части, не убедившись в собственной безопасности.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, признаков алкогольного опьянения у водителя "КамАЗа" не выявлено.

От полученных травм женщина скончалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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