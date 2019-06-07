В Тверской области автовоз насмерть сбил велосипедистку

СЕГОДНЯ 18:31 2019-06-07T18:31:50+03:00

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Авария случилась 7 июня на 313-м километре трассы М-10 в Вышневолоцком районе Тверской области.

57-летняя женщина ехала на велосипеде по обочине дороги и попала под колеса автовоза. Водитель «КаМаза» пояснил, что велосипедистка «вильнула» в сторону проезжей части, не убедившись в собственной безопасности.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, признаков алкогольного опьянения у водителя "КамАЗа" не выявлено.

От полученных травм женщина скончалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU