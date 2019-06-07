2019-06-07T18:05:05+03:00
Происшествия

На Московском шоссе в Твери произошла массовая авария, есть пострадавшие

На участке дороги затруднено движение транспорта
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Массовая авария с пострадавшими на Московском шоссе Фото: vk.com/"Подслушано у водителей Тверь"/Андрей ДементьевМассовая авария с пострадавшими на Московском шоссе Фото: vk.com/"Подслушано у водителей Тверь"/Андрей Дементьев
Изменить размер текста:

ДТП случилось около 16:30 вечера 7 июня. О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Подслушано у водителей Тверь" в социальной сети ВКонтакте.

По предварительным данным, на шоссе столкнулись четыре машины. Есть пострадавшие. На месте аварии работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

Движение транспорта на данном участке дороги затруднено, пробка образовалась в обе стороны Московского шоссе.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24