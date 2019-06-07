На Московском шоссе в Твери произошла массовая авария, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-07T18:05:05+03:00

Массовая авария с пострадавшими на Московском шоссе Фото: vk.com/"Подслушано у водителей Тверь"/Андрей Дементьев

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ДТП случилось около 16:30 вечера 7 июня. О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Подслушано у водителей Тверь" в социальной сети ВКонтакте.

По предварительным данным, на шоссе столкнулись четыре машины. Есть пострадавшие. На месте аварии работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

Движение транспорта на данном участке дороги затруднено, пробка образовалась в обе стороны Московского шоссе.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU