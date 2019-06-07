2019-06-07T16:27:41+03:00
Общество

Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области

Полицейские вновь будут ловить безответственных водителей
Альберт БОЙКОВ
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"Контроль трезвости" продлится три дня"Контроль трезвости" продлится три дняФото: Кирилл ЧАЩИН
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В пятницу, 7 июня, региональное управление ГИБДД вновь запускает профилактическую акцию "Контроль трезвости". Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 9 июня включительно.

Нарушителей правил дорожного движения ожидает серьезное наказание. Особенно это касается тех, кто сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Так, попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа. Однако за повторное правонарушение водитель под "мухой" может на два года отправиться в колонии и расстаться с правами уже на три года.

Автоинспекторам можно помочь в их нелегкой работе. Сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля,за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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