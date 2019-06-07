Предприятие заплатит штраф за неиспользование арендованных земель в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-07T15:18:34+03:00

В Конаковском районе 66,5 га заросли кустарниками и деревьями

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Нарушения земельного законодательства были выявлены Управлением Россельхознадзора по Тверской области еще в июле прошлого года в ходе проведения внеплановой проверки земельного участка сельхозназначения, находящегося в аренде у ООО «Конаковоинвестстрой».

Проверка показала, что на участке площадью 66,5 га в районе деревни Борцино Городенского сельского поселения оборудовано два карьера общей площадью 1,24 га, остальная часть заросла древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Исследования почвенных проб показали, что произошло уничтожение плодородного слоя почвы. Ущерб составил свыше 1,5 млн. рублей.

Устранить нарушения арендатор должен был к марту 2019 года, но не сделал этого.

Мировой суд признал ООО «Конаковоинвестстрой» виновным в совершении административного правонарушения и назначил предприятию штраф в размере 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU