Предприятие заплатит штраф за неиспользование арендованных земель в Тверской области
Нарушения земельного законодательства были выявлены Управлением Россельхознадзора по Тверской области еще в июле прошлого года в ходе проведения внеплановой проверки земельного участка сельхозназначения, находящегося в аренде у ООО «Конаковоинвестстрой».
Проверка показала, что на участке площадью 66,5 га в районе деревни Борцино Городенского сельского поселения оборудовано два карьера общей площадью 1,24 га, остальная часть заросла древесно-кустарниковой и сорной растительностью.
Исследования почвенных проб показали, что произошло уничтожение плодородного слоя почвы. Ущерб составил свыше 1,5 млн. рублей.
Устранить нарушения арендатор должен был к марту 2019 года, но не сделал этого.
Мировой суд признал ООО «Конаковоинвестстрой» виновным в совершении административного правонарушения и назначил предприятию штраф в размере 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU