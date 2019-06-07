Жителя Тверской области подозревают в мошенничестве с НДС на 1 100 000 рублей

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-07T13:31:37+03:00

Теперь он может на десять лет отправиться в тюрьму

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области выявили в Осташкове факт незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

Выяснилось, что 40-летний подозреваемый создал нехитрую схему получения выгоды. В налоговых декларациях мужчина указал факт покупки его фирмой лесоматериалов, включай НДС, однако в реальности он ничего не покупал. Благодаря «бухгалтерскому маневру» мужчина похитил более 1 100 00 рублей при возмещении НДС.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если его вина будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU