Жителя Тверской области подозревают в мошенничестве с НДС на 1 100 000 рублей
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области выявили в Осташкове факт незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.
Выяснилось, что 40-летний подозреваемый создал нехитрую схему получения выгоды. В налоговых декларациях мужчина указал факт покупки его фирмой лесоматериалов, включай НДС, однако в реальности он ничего не покупал. Благодаря «бухгалтерскому маневру» мужчина похитил более 1 100 00 рублей при возмещении НДС.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если его вина будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU