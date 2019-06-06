Пять деревень в Тверской области будут называться по-новому

СЕГОДНЯ 17:29 2019-06-06T17:29:03+03:00

Теперь не возникнет путаницы между населенными пунктами с одинаковым наименованием

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Соответствующее постановление было подписано 25 мая федеральным правительством. Согласно документу, сразу пять населенных пунктов в Удомельском городском округе изменят свои названия.

К слову, кардинальных переименований нет, просто к имеющемуся названию добавляется второе, уточняющее. Изменения позволят различать между собой населенные пункты с одинаковым наименованием.

Так, деревня Михайлово получила название в Михайлово-Верескуновское, Погорелец – Погорелец-Липенский, Попово трансформировалась в Попово-Еремковское, Староселье – Староселье-Липенское, Филиппково – Филиппково-Липенское.

ИСТОЧНИК KP.RU