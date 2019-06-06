В Тверской области на трассе М-10 фура протаранила отечественную легковушку
В среду, 5 июня, на 308 км трасса М-10, проходящей через Вышневолоцкий район Тверской области, произошла авария с пострадавшим. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 17.25.
Установлено, что 50-летний водитель "КАМАЗа" при повороте налево выбрал неправильную дистанцию и врезался в "Ладу Гранта", водитель которой ехал в попутном направлении и пытался повернуть налево. После столкновения отечественная легковушка по инерции поехала вперед и врезалась в фуру DAF.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии водитель "Лады" получил легкие травмы. Мужчине оказали помощь и отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU