В Тверской области на трассе М-10 фура протаранила отечественную легковушку

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-06T14:26:53+03:00

В аварии пострадал один человек Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В среду, 5 июня, на 308 км трасса М-10, проходящей через Вышневолоцкий район Тверской области, произошла авария с пострадавшим. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 17.25.

Установлено, что 50-летний водитель "КАМАЗа" при повороте налево выбрал неправильную дистанцию и врезался в "Ладу Гранта", водитель которой ехал в попутном направлении и пытался повернуть налево. После столкновения отечественная легковушка по инерции поехала вперед и врезалась в фуру DAF.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии водитель "Лады" получил легкие травмы. Мужчине оказали помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU