Рядом с дачным кооперативом в Тверской области разгуливает медведь

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-06T14:16:25+03:00

Дачники не только видели следы медведя, но и слышали его грозный рык Фото: ТИА

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О том, что возле одного из дачных кооперативов в Конаковском районе Тверской области обосновался медведь, рассказала москвичка Надежда. Вместе с мамой она приезжает на дачу каждый год, и уже не раз женщины замечали в окрестном лесу медвежьи следы.

Но в этот раз косолапый подошел совсем близко к жилью человека. Об этом свидетельствуют следы, которые он оставил на мокрой земле, а дачники даже слышали его грозный рык.

Местные отдыхающие хотели найти организацию, которая отлавливает медведей и перевозит их подальше от людей. Но не нашли.

Как сообщает ТИА, в ближайшее время должен прийти ответ от регионального министерства природных ресурсов и экологии с комментариями по решению данного вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU