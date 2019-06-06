ПФЭМ-2019: правительство Тверской области будет сотрудничать в сфере цифровой экономики с ПАО "ВымпелКом"
6 июня на Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о сотрудничестве Тверской области и ПАО «ВымпелКом» в сфере цифровой экономики.
Партнерство позволит использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии в сфере комплексной безопасности региона.
Получит развитие и телемедицина. В одном из муниципалитетов Тверской области, в рамках соглашения, будет реализован пилотный проект в этой сфере, в дальнейшем опыт планируется распространить в других городах и районах.
Врачи местных больниц смогут вести он-лайн консультации со специалистами ведущих медицинских центров региона и страны, что позволит повысить качество и оперативность оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья.
Кроме того, ПАО «Вымпелком» намерено развивать телекоммуникационную инфраструктуру, в том числе в сельской местности. Предусмотрено создание зон свободного доступа к Wi-Fi в городах Тверской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.
ИСТОЧНИК KP.RU