2019-06-06T13:17:34+03:00
Экономика

ПФЭМ-2019: правительство Тверской области будет сотрудничать в сфере цифровой экономики с ПАО "ВымпелКом"

Соглашение было подписано в рамках экономического форума
Ольга ТРОФИМОВА
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Петербургский международный экономический форум - 2019 Фото: пресс-служба правительства Тверской областиПетербургский международный экономический форум - 2019 Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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6 июня на Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о сотрудничестве Тверской области и ПАО «ВымпелКом» в сфере цифровой экономики.

Партнерство позволит использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии в сфере комплексной безопасности региона.

Получит развитие и телемедицина. В одном из муниципалитетов Тверской области, в рамках соглашения, будет реализован пилотный проект в этой сфере, в дальнейшем опыт планируется распространить в других городах и районах.

Врачи местных больниц смогут вести он-лайн консультации со специалистами ведущих медицинских центров региона и страны, что позволит повысить качество и оперативность оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья.

Кроме того, ПАО «Вымпелком» намерено развивать телекоммуникационную инфраструктуру, в том числе в сельской местности. Предусмотрено создание зон свободного доступа к Wi-Fi в городах Тверской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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