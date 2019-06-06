Водитель легковушки отвлекся и врезался в стоящую "Газель" в Тверской области
ДТП произошло на трассе М-10
Водитель отвлекся и спровоцировал аварию Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария случилась вечером, 5 июня, на 228 км трассы М-10 «Россия».
39-летний водитель автомобиля "Нисан Альмера" ехал в направлении Москвы, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и столкнулся с автомашиной "ГАЗ", под управлением 65-летнего водителя.
Автомобиль остановился в попутном направлении перед стоп линией на запрещающий сигнал светофора. Водитель иномарки пояснил, что отвлекся от управления и не заметил транспортное средство.
В результате столкновения "Газель" наехала на бетонное ограждение, пострадавший водитель автомобиля от госпитализации отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU