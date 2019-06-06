2019-06-06T09:39:49+03:00
Общество

Житель Тверской области заплатит штраф за оскорбление судьи

Приговор вынес Максатихинский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жителя Тверской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление судьиЖителя Тверской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление судьиФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

В судебном заседании установлено, что 24 августа 2017 года мужчина, в отношении которого Удомельским городским судом рассматривалось уголовное дело, находясь в дверном проеме зала судебного заседания, неприлично выразился в адрес председательствующего судьи и, тем самым, унизил его честь и достоинство.

Приговором Максатихинского районного суда, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимый признан виновным по ч.2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери легковушка сбила мотоциклиста
В июне детские мобильные бригады врачей посетят 11 районов Тверской области
В Тверской области появится резервный центр обработки вызовов Системы-112
В Твери сгорели 12 мусорных контейнеров
На трассе М-10 в Тверской области столкнулись три большегруза
На улице в Твери умер мужчина
Житель Тверской области избил своего потенциального тестя и отправился в колонию
Тверские выпускники сдали ЕГЭ по иностранным языкам и физике
Начала работу горячая линия по вопросам качества и безопасности детского отдыха в Тверской области
Новую площадку для скейтбординга устанавливают в микрорайоне "Южный" Твери
Жителя Тверской области осудили из-за "наркотического наслоения"
Поликлиника Детской ОКБ проведет бесплатный прием для иногородних жителей Тверской области
За неиспользование сельхозземель в Тверской области собственник заплатит штраф
«Тверь Водоканал» не устанавливает фильтры воды в квартирах
Администрация Твери опубликовала перечень самых опасных дорог
В Тверской области задержали девушку с наркотиками
Безработный мужчина обокрал баню жительницы Андреаполя в Тверской области
Спасатели помогли детям снять котенка с дерева в Твери
Житель Тверской области нарубил елей без малого на три миллиона рублей
В Твери под Новым мостом закрасили граффити с изображением музыканта Сергея Локтева
Свалку удобрения в Тверской области убрали
В Твери женщина пострадала из-за резкого маневра водителя машрутки
В Тверской области обнаружено тело неизвестной женщины
Муж и жена заплатят штраф за то, что ругались матом на остановке в Твери
В Тверской области иномарка врезалась в лося, водитель погиб