Житель Тверской области заплатит штраф за оскорбление судьи

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-06T09:39:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В судебном заседании установлено, что 24 августа 2017 года мужчина, в отношении которого Удомельским городским судом рассматривалось уголовное дело, находясь в дверном проеме зала судебного заседания, неприлично выразился в адрес председательствующего судьи и, тем самым, унизил его честь и достоинство.

Приговором Максатихинского районного суда, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимый признан виновным по ч.2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU