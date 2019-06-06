2019-06-06T08:32:56+03:00
Общество

В июне детские мобильные бригады врачей посетят 11 районов Тверской области

Специалисты окажут консультативную помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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Детские мобильные бригады врачей посетят 11 районов Тверской областиДетские мобильные бригады врачей посетят 11 районов Тверской областиФото: Борис КОКУРИН
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Детское население Верхневолжья сможет получить консультации врачей, не выезжая в Тверь. В июне детские бригады врачей посетят 11 районов региона для оказания несовершеннолетним консультативной помощи.

7 июня с 9:00 до 14:00 мобильная бригада Детской областной клинической больницы из нескольких врачей: травматолога-ортопеда, хирурга-уролога и невролога проведут прием пациентов Рамешковского района. Он пройдет в детской поликлинике по адресу: пгт. Рамешки, ул. Пионерская, д. 1.

17 июня врачи в том же составе осмотрят несовершеннолетних Кашинского, Калязинского и Кесовогорского районов. Прием будет проходить с 09:00 до 14:00 на базе детской поликлиники Кашинской ЦРБ по адресу: г. Кашин, ул. Ленина, д. 4/14.

20 июня травматолог-ортопед, хирург-уролог, невролог и нефролог проведут прием пациентов Бежецкого, Сандовского, Весьегонского, Краснохолмского, Молоковского, Максатихинского и Сонковского районов. С 9:00 до 13:00 можно прийти на прием в детскую поликлинику Бежецкой ЦРБ по адресу: г. Бежецк, ул. Садовая, д. 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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