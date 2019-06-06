В Тверской области появится резервный центр обработки вызовов Системы-112

СЕГОДНЯ 08:21 2019-06-06T08:21:37+03:00

Резервный центр будет располагаться в Твери, на базе регионального управления МЧС Фото: Василий ХОДАРЕВ

Он будет располагаться на базе регионального МЧС

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Резервный центр обработки вызовов Системы-112 необходим для обеспечения бесперебойной работы службы. Его создание является обязательным условием для ввода Системы в постоянную эксплуатацию.

Планируется, что резервный центр будет располагаться в Твери, на базе ЦУКС регионального управления МЧС. На его организацию из бюджета региона выделят 13,8 млн. рублей.

В 2018 году система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" прошла тестовые испытания на территории Верхневолжья.

По информации регионального правительства, за одну смену в центр поступает порядка 2500 звонков со всей области, при этом в каждую смену работают по 7-8 человек.

Напомним, что позвонить в диспетчерский центр можно круглосуточно. Номер "112" доступен бесплатно с любого телефона для вызова полиции, скорой помощи, МЧС, а также аварийной газовой службы и для связи со службой "Антитеррор".

ИСТОЧНИК KP.RU