Тверские выпускники сдали ЕГЭ по иностранным языкам и физике

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-05T17:53:10+03:00

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5 июня состоялся письменный ЕГЭ по иностранным языкам. В этом году участники записались на единый государственный экзамен по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам. Сдать последние два выразили желание по одному человеку. Самым массовым стал английский язык, его сдавал 531 человек. Немецкий выбрали 36 экзаменуемых.

Результаты этого ЕГЭ участники узнают не позднее 24 июня. В случае несогласия с полученными баллами в течение двух дней после оглашения результатов можно подать апелляцию.

1468 участников из Верхневолжья сдавали ЕГЭ по физике. Это второй по популярности предмет, который традиционно выбирают выпускники. Результаты ЕГЭ по физике обнародуют не позднее 20 июня.

Напомним, в Тверской области работает региональная горячая линия ЕГЭ +7 (4822) 32 06 19 и горячая линия Рособрнадзора +7 (495) 984 89 19, а также телефон доверия ЕГЭ +7 (495) 104 68 38, куда можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменационной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU