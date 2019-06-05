2019-06-05T16:45:53+03:00
Происшествия

Жителя Тверской области осудили из-за "наркотического наслоения"

Подсудимый отправится в колонию общего режима
Альберт БОЙКОВ
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Подсудимый вправе оспорить решение судаПодсудимый вправе оспорить решение судаФото: Анна КОЛПАКОВА
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Прокуратура Кувшиновского района Тверской области поддержала обвинение, которое было выдвинуто в отношении местного жителя.

В февраля 2019 году у него в квартире силовики нашли 784,8 грамм конопли, а также устройство для употребления запрещенных веществ, на котором было обнаружено наркотическое наслоение в 0,53 грамма, что является крупным размером.

Как сообщает прокуратура Тверской области, подсудимого признали виновным и приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Это время нарушитель проведет в колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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