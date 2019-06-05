Жителя Тверской области осудили из-за "наркотического наслоения"
Подсудимый отправится в колонию общего режима
Подсудимый вправе оспорить решение судаФото: Анна КОЛПАКОВА
Изменить размер текста:
Прокуратура Кувшиновского района Тверской области поддержала обвинение, которое было выдвинуто в отношении местного жителя.
В февраля 2019 году у него в квартире силовики нашли 784,8 грамм конопли, а также устройство для употребления запрещенных веществ, на котором было обнаружено наркотическое наслоение в 0,53 грамма, что является крупным размером.
Как сообщает прокуратура Тверской области, подсудимого признали виновным и приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Это время нарушитель проведет в колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU