2019-06-05T16:11:49+03:00
Общество

Поликлиника Детской ОКБ проведет бесплатный прием для иногородних жителей Тверской области

При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис ребенка
Ольга ТРОФИМОВА
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ДОКБ приглашает на бесплатный приемДОКБ приглашает на бесплатный приемФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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15 и 21 июня консультативная поликлиника Детской областной клинической больницы приглашает маленьких пациентов из районов Тверской области на бесплатные консультации к специалистам. Прием убудет проводиться без предварительной записи.

15 июня с 9:00 до 14:00 можно будет пройти профилактический осмотр ребенка перед началом посещения школы или детского сада. В этот день будут принимать: гинеколог, невролог, ортопед, оториноларинголог, педиатр, хирург, уролог, эндокринолог и УЗИ.

21 июня с 13:00 до 16:00 можно будет получить консультацию ортопеда, уролога, хирурга, невролога и аллерголога-пульмонолога.

- При обращение в поликлинику при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис на ребенка, - уточняют в пресс-службе Минздраве Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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