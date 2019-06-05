Поликлиника Детской ОКБ проведет бесплатный прием для иногородних жителей Тверской области

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-05T16:11:49+03:00

При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис ребенка

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15 и 21 июня консультативная поликлиника Детской областной клинической больницы приглашает маленьких пациентов из районов Тверской области на бесплатные консультации к специалистам. Прием убудет проводиться без предварительной записи.

15 июня с 9:00 до 14:00 можно будет пройти профилактический осмотр ребенка перед началом посещения школы или детского сада. В этот день будут принимать: гинеколог, невролог, ортопед, оториноларинголог, педиатр, хирург, уролог, эндокринолог и УЗИ.

21 июня с 13:00 до 16:00 можно будет получить консультацию ортопеда, уролога, хирурга, невролога и аллерголога-пульмонолога.

- При обращение в поликлинику при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис на ребенка, - уточняют в пресс-службе Минздраве Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU