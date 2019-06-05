В Твери под Новым мостом закрасили граффити с изображением музыканта Сергея Локтева

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-05T13:44:07+03:00

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О том, что граффити под Новым мостом в Твери замазали серой краской, рассказал на своей странице в соцсети музыкант Максим Калинин.

«Как в душу плюнули. Кому помешал барабанщик под мостом?», - недоумевает музыкант.

Напомним, граффити на стене появилось после смерти известного тверского музыканта, композитора, мультиинструменталиста и лидера группы «Интромир» Сергея Локтева. Он скончался на 62-м году жизни в августе прошлого года.

Жители и гости областной столицы знали его по соло на барабанах, которые он играл под мостом через Волгу.

После смерти музыканта, художник Андрей Юдин нарисовал в память о нем граффити, где Сергей Локтев играет свое знаменитое соло.

Правда теперь, под толстым слоем серой краски, его вряд ли получится разглядеть.

Сергей Локтев играет свое знаменитое соло Фото: vk.com/Максим Калинин

ИСТОЧНИК KP.RU