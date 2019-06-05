В Тверской области обнаружено тело неизвестной женщины

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-05T10:58:05+03:00

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Во вторник, 4 июня, в Бежецке Тверской области было обнаружено бездыханное тело женщины.

Пострадавшую, на вид которой около 30-40 лет, нашли в воде под мостом перекинувшимся через реку Остречина. Во время осмотра тела, внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. В настоящее время устанавливается личность погибшей и изучаются причины, которые могли привести к кончине женщины.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU