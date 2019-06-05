2019-06-05T08:29:08+03:00
Общество

День эколога в Твери отметят фестивалем агитбригад

Праздник состоится 5 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери отметят Жень экологаВ Твери отметят Жень экологаФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Профессиональный праздник День эколога российские защитники природы отмечают 5 июня. Он приурочен к Всемирному Дню окружающей среды. И Тверская область не стала исключением.

Сегодня в областной столице состоится XV Межрегиональный детско-юношеский экологический фестиваль «Я и природа – единое целое».

На площадке ДК «Пролетарка» пройдет смотр агитбригад воспитанников муниципальных учреждений культуры, школ и колледжей Верхневолжья под девизом «Природа. Наследие. Мы».

Школьники и студенты в возрасте от 7 до 20 лет представили на конкурс более 40 работ на экологическую тематику. Соревнования агитбригад Верхневолжья завершатся гала-концертом творческих коллективов-участников экологического фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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