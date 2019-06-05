День эколога в Твери отметят фестивалем агитбригад
Профессиональный праздник День эколога российские защитники природы отмечают 5 июня. Он приурочен к Всемирному Дню окружающей среды. И Тверская область не стала исключением.
Сегодня в областной столице состоится XV Межрегиональный детско-юношеский экологический фестиваль «Я и природа – единое целое».
На площадке ДК «Пролетарка» пройдет смотр агитбригад воспитанников муниципальных учреждений культуры, школ и колледжей Верхневолжья под девизом «Природа. Наследие. Мы».
Школьники и студенты в возрасте от 7 до 20 лет представили на конкурс более 40 работ на экологическую тематику. Соревнования агитбригад Верхневолжья завершатся гала-концертом творческих коллективов-участников экологического фестиваля.
ИСТОЧНИК KP.RU