В Твери уничтожили 130 килограммов запрещенных яблок

СЕГОДНЯ 07:36 2019-06-05T07:36:12+03:00

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Во вторник, 4 июня 2019 года специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с Тверской таможней провели рейд на оптовой базе ООО «Меркурий» в Твери.

Мероприятие проводилось с целью предупреждения, выявления и пресечения оборота сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России.

На базе специалисты обнаружили 133 кг запрещенных к ввозу свежих яблок (9 картонных коробок). Происхождение продукции установить не удалось - коробки были без маркировки, декларация отсутствовала.

Запрещенные фрукты были изъяты из оборота и уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU