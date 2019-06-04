2019-06-04T20:25:57+03:00
Происшествия

Масштабный пожар разгорелся в Тверской области в деревне Гринино

На месте работают 10 пожарных расчетов
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области произошел пожар в жилой деревне Фото: архив "КП"В Тверской области произошел пожар в жилой деревне Фото: архив "КП"
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Сообщение о пожаре в деревне Гринино Осташковского городского округа поступила в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области в 16.13 4 июня.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей № 44, № 86, № 36, № 45, № 49, № 13, № 21, № 56, № 12, № 9.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, в деревне находится около 15 домов, часть из них нежилые. Пожарные делают все возможное, чтобы не допустить распространения огня на другие строения.

Дальнейшая информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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