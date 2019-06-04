Собственника обязали снести асфальтобетонный завод, размещенный на сельхозземлях под Тверью

СЕГОДНЯ 20:05 2019-06-04T20:05:33+03:00

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Незаконную промышленную постройку специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области выявили рядом с деревней Мермерины в Калининском районе.

- На момент проведения проверки в 2017 году эти земли скорее походили на производственную площадку, чем на поля, предназначенные для выращивания аграрной продукции, - сообщили в пресс-службе управления. - На сельхозугодьях площадью свыше 13 гектаров располагалось здание асфальтобетонного завода с транспортной линией для отсева фракций щебня, а также дизельная переносная станция и бытовки.

Вокруг производственного здания плодородный слой почвы был засыпан смесью щебня и песка метровой толщины, а южная часть заросла и на ней складировались производственные отходы.

Плодородный слой почвы оказался уничтоженным, а землям нанесен вред.

Россельхознадзор привлек собственника земель - ООО «Новые Меха» - к административной ответственности за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите земель. Предприятие оштрафовано на 400 тысяч рублей.

В мае 2019 года проведена проверка исполнения предписания, в ходе которой установлено, что нарушения земельного законодательства устранены – завод снесен, а земли приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования.

ИСТОЧНИК KP.RU