В Тверской области горело здание фанерного цеха
Пожар произошел в поселке Ривицкий
В Тверской области горел фанерный цехФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сообщение о пожаре в поселке Ривицкий Максатихинского района поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области около 8.00 утра 4 июня.
По прибытии на место первого пожарного отделения было установлено, что возгорание произошло в здании фанерного цеха. За полчаса огонь уничтожил кровлю на площади 30 кв. метров.
В ликвидации участвовало 18 человек и 6 единиц техники.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU