В Тверской области горело здание фанерного цеха

СЕГОДНЯ 19:46 2019-06-04T19:46:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре в поселке Ривицкий Максатихинского района поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области около 8.00 утра 4 июня.

По прибытии на место первого пожарного отделения было установлено, что возгорание произошло в здании фанерного цеха. За полчаса огонь уничтожил кровлю на площади 30 кв. метров.

В ликвидации участвовало 18 человек и 6 единиц техники.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU