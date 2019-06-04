2019-06-04T16:27:49+03:00
Общество

На пруду во Ржеве в Тверской области появилась Утиная улица

Для водоплавающих построили настоящие коттеджи
Ольга ТРОФИМОВА
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Утки уже справили новоселье в новом квартале Фото: vk.com/РЖЕВ | Телекомпания "Независимая студия "РиТ"/Алексей ПротопоповУтки уже справили новоселье в новом квартале Фото: vk.com/РЖЕВ | Телекомпания "Независимая студия "РиТ"/Алексей Протопопов
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Кормление уток стало популярным развлечением среди населения не только в Твери, но и в других городах Верхневолжья. К примеру, жители Ржева настолько полюбили питомцев местного пруда, который находится на Советской площади, что построили для уток самый настоящий плавучий коттеджный поселок.

Аккуратные деревянные домики, с разноцветными крышами и фасадами, адресными табличками и нумерацией появились на водоеме в конце мая.

Утиная улица была построена по инициативе депутата Законодательного Собрания Тверской области Романа Крылова. В настоящее время он является заместителем гендиректора ржевского завода "Электромеханика", где и были изготовлены дома для водоплавающих. Сюжет об этом появился в соцсети на странице "Ржев|Телекомпания "Независимая студия РиТ".

Примечательно, что Ржев стал вторым городом в регионе не только по численности населения, но и по численности уток, которые остаются там зимовать. Только теперь им не придется жить где придется, ведь у них появились свои собственные просторные «квартиры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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